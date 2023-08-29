В Челябинской области в сгоревшем автомобиле обнаружили тело девушки

В Челябинской области возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тела девушки в сгоревшем автомобиле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Сгоревший автомобиль обнаружили 26 августа в лесу около деревни Малая Ультракова Аргаяшского района. В нем было обнаружено тело 21-летней девушки со следами термического воздействия.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и подозреваемый. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе установления обстоятельств убийства жительницы Челябинской области.