Частично импортозамещенный "Суперджет" совершил первый полет

Частично импортозамещенный "Суперджет" совершил первый полет. Образец был изготовлен ПАО "Яковлев" (ранее "Иркут") в Комсомольске-на-Амуре.

"В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе", - говорится в сообщении "Ростеха" (ПАО "Яковлев" входит в корпорацию).

Продолжительность полета составила 54 минуты, самолет летал на высоте до 3 км и скоростях до 343 км/ч, то есть не выходил на крейсерскую скорость и высоту полета.

"Экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг", - говорится в сообщении.

В самолете заменили порядка 40 систем и агрегатов, в том числе авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарную защиту.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что следующая "амбициозная задача" – сертифицировать самолет в "полностью российском облике" и начать серийные поставки заказчикам.

Стоит отметить, что одна из самых главных составляющих самолета – силовые установки – остается импортной.

"В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ", - говорят в "Ростехе".

Производитель не приводит относительные цифры соотношения российских и импортных комплектующих в "импортозамещенном" "Суперджете". Старая версия SSJ-100 (которая сейчас находится в эксплуатации) на 70% состоит из иностранных комплектующих.