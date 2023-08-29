29 Августа 2023
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Фото: официальный сайт главы ДНР

Главному фигуранту дела об убийстве главы ДНР Захарченко вменяют теракт и шпионаж

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году завершено, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, главному фигуранту дела Александру Погорелову вменяют шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, теракт, повлекший причинение смерти и ряд других статей УК РФ.

Помимо Погорелова, по делу проходят Артем Ена, Василий Чурилов и Александр Тимошенко.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Судебное заседание назначено на 30 августа.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в центре Донецка. В сентябре того же года в ДНР был задержан подозреваемый, который является сотрудником СБУ. Он дал показания. По его словам, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали "совершенно новое" устройство. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тысяч. Преемник Захарченко на посту главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что к организации убийства причастны западные спецслужбы.

Захарченко вступил в ряды народного ополчения в марте 2014 года. С апреля участвовал в боевых действиях, где быстро завоевал авторитет. Командовал подразделением ополчения "Оплот". Был неоднократно ранен, в том числе уже в должности главы ДНР.

Теги: александр захарчено, убийство, теракт, шпионаж


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