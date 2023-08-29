На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган произошло ДТП. Пострадали 8 человек

Сегодня утром около 08.00 на 56 км федеральной автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган" в Белоярском районе произошло ДТП с участием двух легковых авто. В результате пострадали 8 человек, двое из которых находится в реанимации. Подробности сообщает пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Столкновение произошло на перекрестке ФАД и выезда от деревни Черноусово. По предварительным данным, водитель "Фольксваген" при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу и врезался в "Опель", имеющей преимущественное право. Пострадали водитель и пассажир автомобиля "Фольксваген", а также четыре пассажира автомашины "Опель", один из которых несовершеннолетний.

"Фольксвагеном" управлял 23-летний житель села Черноусово с трехлетним стажем вождения. Сейчас находится в коме. 26-летний водитель "Опель" - житель Каменска-Уральского сильно не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, движение транспорта не затруднено. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.

В свою очередь в областном Минздраве сообщили о восьми пострадавших мужчинах, в том числе подростке. По их данным, двое участников аварии от госпитализации отказались, еще двое сейчас находятся в реанимации ГБ №36 "Травматологическая" в Екатеринбурге в тяжелом состоянии. Другим четверым, в том числе подростку, оказывается медицинская помощь в травматологическом отделении городской больницы Каменска-Уральского. Их состояние ближе к удовлетворительному.