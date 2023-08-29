Бастрыкин назначил проверку после конфликта на детской площадке в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту причинения травмы ребенку на детской площадке в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в эфире федерального телеканала рассказали, что на Среднем Урале подросток во время конфликта с малолетним ранил ребенка острым предметом. Также упоминалось, что этот подросток постоянно держит в страхе более младших ребят.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести проверку по факту случившегося и доложить о принятом решении.

Как добавили в ведомстве, ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.