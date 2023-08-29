29 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России предложено признать майнинг промышленной отраслью

Майнинг-ферма BitRiver из России обратилась в Минпромторг с предложением признать майнинг промышленной отраслью и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

В документе говорится, что инициатива позволит корректно регулировать отрасль, установить правильное налогообложение в данной сфере и применять актуальные решения для промышленности на эту отрасль. В компании считают, что майнинг сможет получать льготы со стороны государства.

Как заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, он поддерживает инициативу и она уже направлена на согласование в кабмин, сообщают "Известия".

Напомним, в Министерстве финансов России считают справедливым, что майнеры должны платить налог на прибыль.

Теги: майнинг, криптовалюта


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