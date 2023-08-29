В России предложено признать майнинг промышленной отраслью

Майнинг-ферма BitRiver из России обратилась в Минпромторг с предложением признать майнинг промышленной отраслью и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

В документе говорится, что инициатива позволит корректно регулировать отрасль, установить правильное налогообложение в данной сфере и применять актуальные решения для промышленности на эту отрасль. В компании считают, что майнинг сможет получать льготы со стороны государства.

Как заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, он поддерживает инициативу и она уже направлена на согласование в кабмин, сообщают "Известия".

Напомним, в Министерстве финансов России считают справедливым, что майнеры должны платить налог на прибыль.