29 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Фонд кино выступил против пиратских показов западных фильмов в России

Фонд кино выступает против любых механизмов легализации проката зарубежных кинофильмов на территории России без согласия правообладателей.

Там считают, что это несет репутационные риски и может обеспечить доступ в страну контента, который противоречит духовно-нравственным ценностям, следует в официальном ответе Фонда на предложение сенаторов выработать способ легализации кинокартин из недружественных стран без согласия правообладателя. Они предложили ввозить копии фильмов через Белоруссию и ввести мораторий на наказание кинотеатров за показ такого кино без прокатного удостоверения.

Как считает первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын, необходим временный механизм по официальному ввозу и прокату иностранных кинолент, а также по выдаче им прокатных удостоверений. При этом суммы вознаграждения от проката должны направляться иностранным правообладателям на специальный счет, чтобы исключить гражданские иски от западных кинокомпаний и Министерства культуры.

Сегодня голливудские фильмы показывают в ряде российских кинотеатров, называя это "предсеансовым обслуживанием", сообщают "Известия".

Теги: кино, кинопрокат, кинотеатры


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