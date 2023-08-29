29 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

Производители шаурмы анонсировали повышение цен

В России производители шаурмы заявили о повышении цен с сентября.

В среднем блюдо станет дороже на 10–15%, сообщили представители торговых сетей, которые занимаются производством и продажей популярного перекуса. Главной причиной стало подорожание курицы. После наценки конечная цена на фастфуд может составить от 210 до 300 руб. — сейчас ее можно купить за 190–250 руб.

Как сообщила основатель сети "Шоу’рма" Анастасия Филиппова, стоимость курицы за последние пять месяцев увеличилась на 50%. Не исключено, что производители начнут экономить на размере порции, сообщают "Известия".

Цены на куриное мясо в конце июля установили новый рекорд – 196,93 руб. за килограмм.. При этом независимые аналитики говорят, что розничные цены на самом деле выше – около 270 руб. за килограмм.

Теги: шаурма, фастфуд, курица


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