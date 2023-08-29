29 Августа 2023
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Фото: youtube.com

Гаспарян: Крымский мост появился в учебнике после слов Путина

Крымский мост появился на обложке новых учебников по истории 10–11-х классов после слов главы государства Владимира Путина.

Как сообщил один из авторов пособия, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян, президент критиковал версию учебника 2021 года, в которой ничего не сказано о Крымском мосте.

Гаспарян считает позицию Путина правильной, так как возведение моста — "это событие эпохальное". Крымскому мосту в новом учебнике посвящен один из разделов, сообщает "Коммерсант".

Семь комбинатов в разных регионах России загружены работой над выпуском в свет нового учебника истории России, в который редакторы ввели раздел об СВО. Тираж почти отпечатан.

Теги: Крымский мост, учебники, образование


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