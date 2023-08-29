29 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ипотечные ставки в России поднялись до уровня 2014-2015 годов

Ставки по ипотечным кредитам в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ достигли 13-15% годовых.

Это соответствует высоким значениям 2014-2015 годов. Ставки повысили Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, "Открытие", "Росбанк Дом", Совкомбанк, Промсвязьбанк, "Уралсиб", "Абсолют банк", банк "Санкт-Петербург", "Тинькофф банк", а также крупные региональные банки.

Повышение по классическим программам ипотечного кредитования произошло в среднем на 1,5-3 процентных пунктов. Средняя ставка на вторичном рынке теперь поднялась до 14%, по семейной ипотеке - 5,3%, по программам с господдержкой - 7,3%, IT-ипотеке - 4,5%, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минфине РФ заявили, что ставка льготной ипотеки будет сохранена.

Теги: ипотека, жилье


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.08.2023 05:01 Мск Минфин РФ: ставка льготной ипотеки будет сохранена
Ранее 23.08.2023 03:04 Мск СМИ: ипотека в России подорожала до 14%
Ранее 22.08.2023 05:07 Мск Спрос на новостройки в России вырос на 50% за неделю
Ранее 20.08.2023 13:20 Мск Спрос на льготную ипотеку в России вырос на 40%

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