Ипотечные ставки в России поднялись до уровня 2014-2015 годов

Ставки по ипотечным кредитам в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ достигли 13-15% годовых.

Это соответствует высоким значениям 2014-2015 годов. Ставки повысили Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, "Открытие", "Росбанк Дом", Совкомбанк, Промсвязьбанк, "Уралсиб", "Абсолют банк", банк "Санкт-Петербург", "Тинькофф банк", а также крупные региональные банки.

Повышение по классическим программам ипотечного кредитования произошло в среднем на 1,5-3 процентных пунктов. Средняя ставка на вторичном рынке теперь поднялась до 14%, по семейной ипотеке - 5,3%, по программам с господдержкой - 7,3%, IT-ипотеке - 4,5%, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минфине РФ заявили, что ставка льготной ипотеки будет сохранена.