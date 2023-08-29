29 Августа 2023
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Фото: admtyumen.ru

Регионы России подготовили программы стимулирования рождаемости

Российские регионы разработали программы повышения рождаемости.

Данные предоставили 16 субъектов: Свердловская, Брянская, Калужская, Челябинская, Воронежская, Орловская, Ульяновская, Курская, Тюменская, Ярославская и Тверская области, Пермский, Красноярский и Алтайский край, а также Республика Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

Меры, которые должны на уровне субъектов содействовать росту рождаемости, включают выплаты, помощь с жильем и сексуальную грамотность.

Практически все опрошенные субъекты предоставляют семьям материнский капитал – он варьируется от 50 тыс. до 200 тыс. руб., сообщают "Ведомости".

Напомним, с 2016 года, когда в России началось падение рождаемости, уровень социально-экономического развития и благосостояния семей в регионах никак не соотносится с изменениями рождаемости.

Теги: рождаемость, демография


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