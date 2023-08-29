29 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В Приморье из-за непогоды эвакуировали более шести тысяч человек

В Приморском крае спасатели эвакуировали более 6 тыс. человек, среди которых 864 ребёнка, за время непогоды из подтопленных ливнями и паводком районов.

Больше всего эвакуировали в Уссурийском городском округе. Сегодня в Приморье остается подтопленным 91 жилой дом, сообщает РИА Новости.

В регионе 23 и 25 августа прошли обильные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Ранее регион серьезно пострадал от тайфуна «Ханун», были подтоплены тысячи домов.

Ранее в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Теги: Приморье, наводнение, потоп


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