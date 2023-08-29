Госдума России: ВСУ вербуют детей

Украинские власти занимаются вербовкой детей для атак по российским позициям и мирным жителям.

Как сообщила в Telegram сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, несовершеннолетних просят присылать фотографии или координаты российских войск. После этого Вооруженные силы Украины бьют артиллерией по позициям и мирным жителям.

Утверждается, что для привлечения детей к диверсиям существуют лагеря подготовки, среди которых - "Лесная сказка", который обнаружили российские бойцы на освобожденных территориях ЛНР. Как правило, вербовка происходит в соцсетях и мессенджерах.

ВСУ используют фейковые аккаунты или же действуют через лидеров мнений. При этом детям за информацию обещают деньги, однако в итоге ничего не выплачивается.