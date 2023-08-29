В Казани прокуроров отстранили от работы после спуска ребенка-инвалида по лестнице

В Казани двух сотрудников прокуратуры отстранили от работы после инцидента с ребенком-инвалидом, который ползком спускался по лестнице в здании Вахитовского районного суда.

Речь идет о прокуроре центрального аппарата и помощника из прокуратуры района. Как сообщила пресс-служба суда, маломобильный гражданин спускался по лестнице самостоятельно в присутствии матери и по ее инициативе. При этом отмечается, что здание суда оборудовано средствами доступности для маломобильных людей, но мать ребенка ими не воспользовалась.

В соцсетях появилось видео, на котором 14-летний мальчик с ДЦП ползком спускается по лестнице суда. Утверждается, что мать с ребенком пришли в суд на очередное заседание по делу о получении жилья. При этом перенести слушания на первый этаж отказались, а спустить ребенка по лестнице никто не помог, сообщает ТАСС.

Ранее в Чайковском пенсионерке пришлось добираться в магазин ползком.