29 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Украина обжалует решение позволить российским киберспортсменам выступать с флагом

Федерация киберспорта Украины обжалует решение Международной федерации киберспорта позволить командам из России выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны.

Как сообщает пресс-служба украинской организации, это произошло, несмотря на все протесты и попытки со стороны украинской федерации. Там увидели в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов. В украинской Федерации пообещали опротестовывать это решение в судебном порядке и бороться за повторное голосование по этому вопросу.

Напомним, на съезде Международной федерации компьютерного спорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда от 18 апреля 2022 г., запрещавшее российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Теги: Украина, киберспорт


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