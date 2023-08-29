Александр Дрозденко посетил Мариуполь и Енакиево: Опыт Ленобласти — делать сразу все и добросовестно

Действенные результаты комплексной помощи Ленинградской области городам Донецкой народной республики накануне оценил губернатор Александр Дрозденко.

В ходе рабочей поездки в Мариуполь и Енакиево ленинградцы побывали на заводе по производству бетонных блоков и бордюрного камня, построенном в Енакиево при помощи области, посетили расположение одной из воинских частей, которой область оказывает шефскую помощь, передали медикам гуманитарную помощь, необходимую для восстановления здоровья военных и осмотрели новую телевизионную студию канала ЛенТВ24, оборудованную в Енакиево по поручению Александра Дрозденко.

Напомним, Ленобласть еще в 2022 году инициировала проект по оказанию помощи регионам Новороссии в восстановлении разрушенной инфраструктуры и налаживанию мирной жизни.

В 2023 году министерство отметило заслуги региона и поручило организовать работу по восстановлению 28 объектов в Макеевке.

Строители из Ленинградской области уже восстановили в городе 26 объектов. Сейчас восстанавливают 36 многоквартирных домов. Важно отметить, что ленинградцы комплексно подходят к восстановлению территории и, помимо реновации жилого и социального фонда, выполняют работы по благоустройству. Александр Дрозденко высоко ценил итоги и ход текущих работ, которые здесь ведут строители из Ленинградской области.

«Ленинградский квартал в Мариуполе становится реальностью. Здесь все работают по совести, здесь в беспрецедентных условиях строители разрабатывают, испытывают и внедряют новые технологии. Порадовал и вопрос от местной жительницы Анны: «Где зимой детям заниматься баскетболом?» Значит, что первоочередные вопросы с жильем, теплом, учебой и работой находят решения», — отметил Александр Дрозденко.

Город Енакиево - еще одна территория, помощь в восстановлении которой от Ленинградской области сложно переоценить. Сейчас здесь в стадии завершения возведение современных очистных сооружений.

«Ленинградский стандарт: там, где хорошо, надо делать лучше. Там, где пока плохо - тоже надо делать на отлично. Такой подход используем и в восстановлении Енакиево: так искали воду для города, где еще полгода назад водоснабжение было по часам и не каждый день, так обследовали и восстанавливали трубы, так сейчас строим канализационно-очистные сооружения в Карло-Марксово, где их не было никогда, а теперь система будет лучшей в Республике», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко при посещении объекта.

На двух объектах образования в Енакиево, которые восстанавливают ленинградские строители, прямо в ходе рабочей поездки губернатора было принято решение расширить круг работ.

«Восстановительные работы в школе N15 и в лицее информационных технологий вскрыли дополнительные дефекты и потребности. Опыт Ленобласти — делать сразу все и добросовестно, чтобы потом не возвращаться к объекту годы", - подчеркнул Александр Дрозденко.

Ход работы на одной из главных ленинградских строек в Енакиево ― трамвайно-троллейбусного управления губернатор Ленобласти также проверил лично. Он поблагодарил ленинградских строителей за работу и вручил благодарственное письмо коллективу предприятия «Градиент», за активное участие в восстановлении трамвайно-троллейбусного депо.

А глава администрации Енакиево Роман Храменков выразил благодарность региону за применение инновационных технологий в работе по восстановлению города.

Очень душевным стало посещение делегацией Ленинградской области Школы искусств имени Петра Чайковского в Енакиево. Юным донецким музыкантам Александр Дрозденко передал 30 музыкальных инструментов.



«Пусть школьники получают удовольствие от игры на новых музыкальных инструментах, у них отличное звучание. Чтобы ребята могли совершенствовать свое мастерство одних учебных программ недостаточно, нужны качественные инструменты, на которых они смогут показать свои возможности», ― отметил Александр Дрозденко.

А в детский центр Енакиево делегация Ленинградской области передала инвентарь для шахматной секции, собранный фондом «Ленинградский рубеж». Александр Дрозденко дал старт проекту по развитию детских шахмат в городе.

Еще одной новацией, которая позволит ленинградцам больше узнать о восстановлении Енакиево и вкладе региона в восстановление Донбасса, стало создание новой телевизионной студии канала ЛенТВ24 в городе. Губернатор Ленобласти там побывал лично. Вещать из новой аппаратной будут журналисты Енакиево, а включения из телестудии станут постоянными в информационных выпусках ЛенТВ24.

Рассказывать журналистам будет о чем - работы ленинградцам по восстановлению города предстоит немало. В том числе будут создавать МФЦ для жителей города. В Енакиево губернатор Ленинградской области осмотрел помещения под расширение многофункционального центра «Мои документы» на проспекте Металлургов, 22.

Также делегация Ленинградской области посетила медиков, им передали вещи для скорейшего выздоровления и поддержания здоровья ребят, которые каждый день защищают мирных жителей.



«Пообщался с медиками и пациентами, обсудили снабжение госпиталей. Местный доктор-реаниматолог оставил заявку на аппарат ИВЛ и рассказал, что уже слышал о ленинградском автобусе для перевозки раненых, где можно работать в полный рост, а не «в три погибели». Значит, медики уже оценили нашу поддержку», — отметил Александр Дрозденко.

И, конечно, в ходе рабочей поездки в ДНР губернатор Ленобласти пообщался с военнослужащими, посетил расположение одной из воинских частей, которой область оказывает шефскую помощь.

Передали командованию части гуманитарный груз, среди которого — маскировочные сети, КАМАЗ-погрузчик и передвижной банный комплекс. Ленинградская область постоянно поддерживает именные части региона, находящиеся в зоне специальной военной операции, мобилизованных и добровольцев из ЛО. Регион отправляет гуманитарную помощь, помогает с приобретением высокотехнологичного оборудования, а также поставляет оснащение, материалы, запасные части для проведения текущего ремонта техники, участвующей в СВО.

В завершении рабочей поездки губернатора Ленинградской области в Донбасс, стало известно, что Фонд «Ленинградский рубеж» принял решение о расширении состава помощи, направляемой на новые российские территории. Также губернатор Ленобласти передал военным медикам уникальный автобус-реанимобиль для транспортировки раненых, укомплектованный спецоборудованием.

«Помогать людям восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях так же важно как и военным», — отметил Александр Дрозденко.