На Ямале должнику-дебоширу грозит за "акцию" до пяти лет колонии

В Ноябрьске 61-летний должник, устроивший дебош, стал фигурантом уголовного дела по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Ему грозит до пяти лет колонии, сообщает ямальское окружное управление СКР.

Напомним, ранее стало известно, что Ноябрьский городской суд обязал мужчину выехать из аварийного дома и переехать в новостройку. А также заплатить госпошлину, судебные расходы и по 200 руб. за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда. В сумме на сегодняшний день это почти 50 тыс. руб. Когда приставы прибыли к мужчине исполнить решение суда, он поджег свой автомобиль и устроил стрельбу.