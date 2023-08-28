Назначена и.о. главы Минэка Прикамья

Татьяна Чуксина назначена и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края.

В министерстве Чуксина работает с мая 2020 г. в качестве первого заместителя министра.

Она имеет высшее юридическое и экономическое образование (Пермский государственный университет). С 2016 г. занималась правовыми вопросами ряда специальных проектных обществ, созданных для реализации концессионных инфраструктурных проектов с привлечением средств институциональных инвесторов, сообщает министерство.