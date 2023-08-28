28 Августа 2023
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Армия и ВПК В России Крым
Фото:Накануне.RU

От Крыма отогнаны беспилотники-разведчики ВВС США

Сегодня над юго-западной частью акваторией Черного моря армия России зафиксировала подлет к госгранице России ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk". Они вели воздушную разведку вблизи Крымского полуострова.

В ответ подняты два российских истребителей из состава дежурных сил ПВО. В ответ БПЛА ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки, сообщает Минобороны России. 

Ранее армия России дважды отогнала от границы страны самолет ВВС Норвегии.

Теги: БПЛА, США, разведка, Крым


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