От Крыма отогнаны беспилотники-разведчики ВВС США

Сегодня над юго-западной частью акваторией Черного моря армия России зафиксировала подлет к госгранице России ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk". Они вели воздушную разведку вблизи Крымского полуострова.

В ответ подняты два российских истребителей из состава дежурных сил ПВО. В ответ БПЛА ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки, сообщает Минобороны России.

Ранее армия России дважды отогнала от границы страны самолет ВВС Норвегии.