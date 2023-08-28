В Госдуме ответили на критику законопроекта о рубке лесов у Байкала

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин полагает, что законопроект, который позволяет вести ограниченную вырубку лесов около Байкала, необходим для решения некоторых инфраструктурных проблем на этих территориях, он обсуждался с местными жителями. Так политик ответил на критику этого документа.

Кобылкин считает, что вопросы, связанные с прибайкальской территорией, такие, как строительство селезащиты, гидротехнических сооружений, строительство и реконструкция дорог, противопожарные разрывы, очистные сооружения, линейные объекты, нельзя решить без рубки лесных насаждений, пишет ТАСС. Но речь идет исключительно о разумной, счетной рубке при условии компенсационных мероприятий.

Отметим, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслава Фетисова, авторы законопроекта "Об охране озера Байкал" к первому чтению написали красиво: деревья вырубил – пять посадил. При этом если кто-то вырубил очень важного леса на протяжении тысячи километров для строительства дороги, то куда сажать эти миллионы деревьев?

"Мы точно услышим в обосновании от наших ученых, что это популизм, а не решение вопроса. Трехсотлетнее дерево не заменить одним саженцем. Так что считаю, что должны быть новые поправки научно обоснованы, а не только политически озвучены", - сказал Фетисов.

Напомним, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" просят главу правительства Михаила Мишустина оценить возможные негативные последствия принятия проекта закона, позволяющего до 2030 г. провести вырубку деревьев вокруг озера Байкал. Актуальность вопроса принятия изменений в закон об охране озера Байкал вышла на новый уровень после размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе Бурятии. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, из-за этого приостановлено сквозное движение на участке Байкало-Амурской магистрали. В республику прибыли депутаты Госдумы России. Прошло совещание с участием председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина. Оно было посвящено подготовке ко второму чтению проектов законов в отношении Байкальской природной территории.