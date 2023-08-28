28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Киберспортсмены России смогут выступать под своим флагом

Сегодня на съезде Международной федерации компьютерного спорта (IESF) по итогам голосования делегаты отменили решение съезда от 18 апреля 2022 г., запрещавшее российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену решения выступило 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 человек воздержались.

Сборная России по компьютерному спорту снова сможет выступать под своим флагом и названием. Также на съезде было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF. 

"В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом" — цитирует Федерация компьютерного спорта России своего директора Дмитрия Смита.

Теги: Киберспортсмены, спорт, флаг


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