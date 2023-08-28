Звезды российского футбола подарили детям Владимирской области спортивный праздник

Накануне во Владимире состоялся 8-й этап футбольного «Чемпионата Победителей». Турнир был организован благотворительным фондом социальной поддержки и развития потенциала личности «Ветер Добрых Перемен» при поддержке Правительства Владимирской области и Росгвардии. Почётными гостями мероприятия стали двукратный чемпион России Евгений Алдонин, бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Сычёв, экс-участники сборной страны Александр Мостовой и Руслан Пименов.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, в соревнованиях приняли участие команды детей участников СВО, воспитанников социально-реабилитационных центров, учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, центров содействия семейному воспитанию, а также ребят из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Восемь команд сыграли в отборочных матчах, затем в плей-офф и в финалах. Победителем турнира стала команда Камешковского детского дома, теперь её участники готовятся к финалу, он пройдёт в Москве 24 сентября.

Главным событием дня стал «гала-матч», в котором сборная ребят – участников соревнований встретилась с командой звёзд российского футбола. С небольшим перевесом (4:3) владимирским детям удалось обыграть гостей.

«Уверена, что этот «гала-матч» запомнится ребятам на долгие годы, а для некоторых, возможно, станет определяющим событием в дальнейшем развитии», – поделилась впечатлениями и.о. министра физической культуры и спорта Наталья Фёдорова.

Кроме того, для участников турнира и зрителей прошли показательные выступления брейк-дансеров, мастер-классы, аквагрим, работала полевая кухня и патриотическая выставка от Росгвардии.