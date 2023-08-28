Глава ЛДПР высказался о своем выдвижении в президенты России

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал преждевременными разговоры о своем выдвижении кандидатом в президенты от партии в 2024 г.

"Разговор преждевременный. Об этом все чаще со мной говорят, но я думаю, что этот вопрос мы будем решать не раньше, чем в сентябре-октябре", - сказал ТАСС Слуцкий.

Напомним, ранее фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, запрещающий получение гражданства Российской Федерации людям с судимостью или с многочисленными административными правонарушениями.