Обвинение просит 13 лет колонии для блогеров Левиева и Наки* за фейки о российской армии

Обвинение запросило 13 лет колонии для блогеров Руслана Левиева (Карпука) и Майкла Наки* (*внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ) по статье о дискредитации ВС РФ.

Приговор будет вынесен заочно – Левиев и Наки* находятся за границами РФ, объявлены в международный розыск.

Также обвинение требует запретить блогерам администрировать сайты на пять лет.

По данным СМИ, поводом для уголовного преследование блогеров стало видео в их YouTube-блоге, выпущенное еще в 2022 году – в начале конфликта.