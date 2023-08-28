Иванов пригрозил зекам на СВО за воровские порядки на поле боя

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов пригрозил бывшим заключенным, отправившимся на СВО, в прекращении всякой помощи, если те не перестанут делать из армии зону. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Иванова, его родственник отправился добровольцем на спецоперацию и попал в подразделение, где большинство подписавших с Минобороной контракт являются осужденными. Как оказалось, воровские порядки прижились и среди военнослужащих.

"Бывшие заключенные моментально стремятся установить в армии воровские порядки. Кучкуются, устраивают "малину", выражаются не по уставу и пытаются военнослужащих еще и "на счетчик" ставить. Каково? Моему возмущению нет предела", - написал депутат.

Иванов обратился к родственникам бывших заключенных, отправившихся на СВО. Он предупредил, что если поведение "блатных" не изменится, то помощь этой категории граждан лично от него прекратится. Он также будет настаивать на том, чтобы каждого, кто пытается установить воровские порядки на фронте, жестко наказывали по законам военного времени, вплоть до ВМН.

"Никаких поблажек, никакого второго шанса. Жестко и беспощадно гасить эти попытки. Армия – не зона, казарма – не малина. Информацию доведу до сведения военной полиции", - добавил парламентарий.