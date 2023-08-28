Федеральным инспектором в Челябинской области назначен Владимир Шишков

Федеральным инспектором в Челябинской области назначен Владимир Шишков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства УрФО.

Владимир Шишков работал в органах прокуратуры Челябинской области и в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области. До назначения был старшим помощником руководителя следственного управления СК по Челябинской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ).

Напомним, в ноябре прошлого года главным федеральным инспектором по Челябинской области был назначен Денис Чернятьев. Он руководил следственным управлением СК РФ по Челябинской области с 2013 по 2019 годы. После этого возглавлял СК по Республике Башкортостан.