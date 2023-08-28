Визит Эрдоган в Россию может состояться 8 сентября, - Bloomberg

Президент Турции Реджеп Эрдоган может посетить Россию 8 сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что встреча двух лидеров состоится скоро, Кремль своевременно сообщит дату.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции сообщал, что встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана планируется в Сочи. В качестве возможной даты, по данным агентства, называют 4 сентября.