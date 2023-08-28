Сумма долга дебошира, устроившего стрельбу в Ноябрьске, меньше 50 тысяч рублей

Сумма долга мужчины из Ноябрьского поселка СУ-952 составляет чуть меньше 50 тыс. руб., сообщает "Ямал 1".

Ноябрьский городской суд обязал мужчину выехать из аварийного дома и переехать в новостройку. А также заплатить госпошлину, судебные расходы и по 200 рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда. В сумме на сегодняшний день почти полсотни тысяч рублей.

Когда приставы прибыли к мужчине исполнить решение суда, он поджег свой автомобиль и устроил стрельбу.

Территория оцеплена. На месте работает полиция.