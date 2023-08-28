Украина потеряла до 40% запасов пресной воды – "Укргидроэнерго"

Из-за аварийного спуска Каховского водохранилища Украина потеряла объем воды, который она потребляет за год, заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью телеканалу ICTV. Он добавил, что Каховское водохранилище было самым большим водоемом в Европе.

"Области, которые водой обеспечивало Каховское водохранилище, будут постоянно испытывать ее дефицит, Украина потеряла до 40% запасов пресной воды", - заявил Сирота.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года. Из-за этого произошел аварийный спуск Каховского водохранилища, затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра, водохранилище без плотины высохло, его дно заросло травой.