28 Августа 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Ярик Важничий&quot; / youtube.com/@user-dz5by9np8g

Украина потеряла до 40% запасов пресной воды – "Укргидроэнерго"

Из-за аварийного спуска Каховского водохранилища Украина потеряла объем воды, который она потребляет за год, заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью телеканалу ICTV. Он добавил, что Каховское водохранилище было самым большим водоемом в Европе.

"Области, которые водой обеспечивало Каховское водохранилище, будут постоянно испытывать ее дефицит, Украина потеряла до 40% запасов пресной воды", - заявил Сирота.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года. Из-за этого произошел аварийный спуск Каховского водохранилища, затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра, водохранилище без плотины высохло, его дно заросло травой.

Теги: укргидроэнерго, пресная вода, днепр, каховское водохранилище


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