28 Августа 2023
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Фото: Официальный telegram-канал Псковской области

В Псковской области появился первый в России памятник бабушке

Торжественная церемония открытия первого в России памятника бабушке состоялась в городе Печоры Псковской области, в непосредственной близости от Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Мероприятие приурочено к 550-летию обители.

Обряд освещения памятника провел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), пишет ТАСС. Участие в мероприятии принял также губернатор региона Михаил Ведерников.

Памятник установлен на соборной площади напротив храма Сорока Севастийских мучеников, недалеко от входа в Псково-Печерский монастырь. Кроме того, в понедельник состоялся обряд освещения надвратной иконы "Успение Божьей Матери" над Святыми вратами монастыря. Автор работы – прихожанка Сретенского монастыря Дарья Шаболина.

Памятник бабушке, Печоры(2023)|Фото: Официальный telegram-канал Псковской области

Псково-Печерский монастырь(2021)|Фото: Накануне.RU

Теги: Псково-Печерский монастырь, памятник, бабушка


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