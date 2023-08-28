В Псковской области появился первый в России памятник бабушке

Торжественная церемония открытия первого в России памятника бабушке состоялась в городе Печоры Псковской области, в непосредственной близости от Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Мероприятие приурочено к 550-летию обители.

Обряд освещения памятника провел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), пишет ТАСС. Участие в мероприятии принял также губернатор региона Михаил Ведерников.

Памятник установлен на соборной площади напротив храма Сорока Севастийских мучеников, недалеко от входа в Псково-Печерский монастырь. Кроме того, в понедельник состоялся обряд освещения надвратной иконы "Успение Божьей Матери" над Святыми вратами монастыря. Автор работы – прихожанка Сретенского монастыря Дарья Шаболина.