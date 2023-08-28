В Челябинской области проводят проверку после жалоб жителей села Муслюмово на мух из-за птицефабрики

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад после жалоб жителей села Муслюмово Челябинской области на неприятный запах от птицефабрики и мух.

По словам жителей села, из-за отходов производства птицефабрики в воздухе стоит неприятный запах, и в большом количестве летают насекомые, которые являются переносчиками инфекций. Жители обращались к сотрудникам местных органов власти, но меры не были приняты. По данному факту проводится проверка по статье "Халатность".

Как сообщили в Информационном Центре СК, Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки и установленных обстоятельствах.