Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выслать ЧВК "Вагнер" из страны

Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, на границе с Белоруссией происходит "эскалация ситуации". "Несколько недель там присутствует группа "Вагнер" – очень опасная группа", – сказал Каминьский.

Он также добавил, что Польша и страны Балтии требуют от белорусских властей убрать мигрантов из пограничной зоны, пишет РИА Новости.

Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Всего Польша собирается разместить 10 тысяч военных на границе с Белоруссией. Литва сразу перемещения ЧВК "Вагнер" в Белоруссию также наметила новые планы охраны границы.