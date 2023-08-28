28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

МИД Казахстана прекратил полномочия российского генконсула в Алма-Ате

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о завершении миссии генконсула России в Алма-Ате Евгения Боброва. Это произошло после того, как дипломат дал интервью ТАСС на прошлой неделе. В нем он критиковал политику казахстанских властей по переводу государственной программы обучения казахский язык, говорил об "определенном спаде в использовании русского языка" из-за сокращения русского населения республики, а также обвинил "финансируемые Западом неправительственные организации" в причастности к отмене концертов российских исполнителей в Казахстане.

По словам официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, "данный человек [Бобров] не был в курсе всей информации", а планов по переходу всех школ только на казахский язык нет.

Бобров был генконсулом в Алма-Ате с 2018 года.

Теги: казахстан, евгений бобров, алма-ата


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