В Госдуме потребовали научного обоснования закона об охране Байкала

Поправки ко второму чтению законопроекта "Об охране озера Байкал" должны быть научно обоснованными, торопиться с их принятием не стоит.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслава Фетисова, авторы законопроекта "Об охране озера Байкал" к первому чтению написали красиво: деревья вырубил – пять посадил, пишет ТАСС. При этом если кто-то вырубил очень важного леса на протяжении тысячи километров для строительства дороги, то куда сажать эти миллионы деревьев?

"Мы точно услышим в обосновании от наших ученых, что это популизм, а не решение вопроса. Трехсотлетнее дерево не заменить одним саженцем. Так что считаю, что должны быть новые поправки научно обоснованы, а не только политически озвучены", - сказал Фетисов.

Напомним, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" просят главу правительства Михаила Мишустина оценить возможные негативные последствия принятия проекта закона, позволяющего до 2030 г. провести вырубку деревьев вокруг озера Байкал. Актуальность вопроса принятия изменений в закон об охране озера Байкал вышла на новый уровень после размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе Бурятии. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, из-за этого приостановлено сквозное движение на участке Байкало-Амурской магистрали. В республику прибыли депутаты Госдумы России. Прошло совещание с участием председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина. Оно было посвящено подготовке ко второму чтению проектов законов в отношении Байкальской природной территории.