28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Для уральца, выстрелившего девочке в голову, запросили 8 лет колонии

Прокуратура назвала желаемый срок в колонии для жителя Среднего Урала Сергея Карпицкого. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и хулиганстве с применением оружия.
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Напомним, трагедия случилась 22 июня прошлого года в селе Нижняя Синячиха: в голову одной из девочек, играющей с другими детьми на улице, попала пуля из карабина. Ребенка госпитализировали, а вскоре по подозрению задержали мужчину, который подрабатывает бульдозеристом. Он признал вину, рассказав, что не видел играющих детей, а якобы стрелял по птицам.

В дальнейшем Карпицкого заключили под стражу, но затем перевели его под домашний арест.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 28 августа, представитель ведомства выступил в судебных прениях в Алапаевском городском суде по данному уголовному делу. Он представил доказательства виновности мужчины. Гособвинитель попросил суд назначить фигуранту 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также прокурор просит удовлетворить заявленный потерпевшими гражданский иск на сумму в 1 млн рублей.

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Его оглашение запланировано на 30 августа.

Теги: суд, ребенок, выстрел, прокуратура


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