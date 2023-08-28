28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

С 1 сентября трамвай маршрута №13 будет курсировать по новому направлению

Начиная с 1 сентября в Екатеринбурге будет изменена схема движения трамвайного маршрута №13. Об этом сообщает "Гортранс".

Изменения коснутся обоих направлений. Путь следования: от конечной станции "7 Ключей" по улицам Техническая, Халтурина, Кирова, Красноуральская, Татищева, пр. Ленина, Гагарина, Малышева, Сыромолотова до конечной станции "40 лет ВЛКСМ".

Напомним, что в Екатеринбурге решили упорядочить нумерацию трамваев и троллейбусов в зависимости от их маршрутов. Изменения вступили в силу с начала августа. Чтобы помочь жителям Екатеринбурга сориентироваться в изменениях, муниципалитет создал телеграм-бот, который предоставляет максимально полную и наглядную информацию о каждом маршруте городского транспорта.

Теги: 1 сентября, трамвай, маршрут


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