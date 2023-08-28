30 Августа 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото:Disney

16 из 20 богатейших женщин России получили состояние благодаря родственникам

Создательница Wildberries Татьяна Бакальчук второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России. Журнал Forbes оценил ее состояние в $7 млрд. Составители списка указывают, что пока никто из других участниц топ-20 не может составить ей реальную конкуренцию за первое место – так много лет было со вдовой Юрия Лужкова Еленой Батуриной.

Также Forbes отмечает, что 16 из топ-20 участниц рейтинга получили свои активы от родителей, в ходе развода от мужа или благодаря участию в семейном бизнесе, в том числе благодаря использованию ресурсов членов семьи.

На втором месте рейтинга расположилась супруга владельца холдинга "Фосагро" Владимира Литвиненко Татьяна ($2,8 млрд). Третье место у Варвары Скоч, дочери Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова – ее состояние оценивается в $2,5 млрд.

Также в числе долларовых миллиардеров Марина Мордашова, Лидия Михайлова, Елена Батурина, Виктория Михельсон.

Теги: forbes, россиянки, женщины, рейтинг


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