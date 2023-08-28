Тюменцы судятся с бизнесменом из-за "отобранного" леса

Жители Московского муниципального образования подали в суд на местную администрацию из-за того, что они позволили тюменскому бизнесмену закрыть от посещения лес, сообщает Neft.

Территорию огородили забором, калитку, где раньше можно было пройти, стали закрывать на замок. Такое распоряжение отдал руководитель компании "Лагуна" Максим Чемезов, который взял участок в долгосрочную аренду.

Людей возмутил тот факт, что лес по закону не может быть закрыт от свободного посещения. Также они заметили на участке строительные материалы и мусор, говорящие о планировании некой постройки, что окончательно отнимет у них возможность посещать территорию. Обращения к чиновникам, по их словам, не помогли: они определили земли как рекреационные, на которых строиться можно.

Бизнесмен заявил изданию, что людям стоит уяснить, что это земли, взятые им в аренду, поэтому он вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.

"Это рекреационные земли, и мы вправе их огораживать, поэтому никаких законов мы не нарушаем. За этим местом ухаживаем мы, а люди почему-то думают, что оно общее. Пусть идут на соседние неочищенные участки и гуляют там. Все привыкли, что здесь халява какая-то, но мы не парк Затюменский какой-нибудь, который устраивается за счет бюджетных денег, мы это делаем сами. К тому же, мы пытаемся защитить эти земли от массовой застройки, привести их в порядок. А люди считают, что мы для них это делаем. При этом сами даже на субботники не ходят, когда мы их оповещаем. А кто и в какие суды иски подает, я не знаю. Каждому не угодишь", - прокомментировал он.