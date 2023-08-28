28 Августа 2023
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Экономика Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

Индекс промышленного производства в Ленинградской области растет четвертый месяц подряд

Индекс промышленного производства в январе-июле по Ленобласти составил 106,9% к уровню прошлого года: растет выпуск транспортных средств и оборудования, одежды, химической продукции, бумаги и лекарств.

Хорошие показатели у предприятий оборонно-промышленного комплекса, у фармацевтических предприятий, выравнивается ситуация в ЛПК. Объем производства в агропромышленном комплексе так же показывает рост ― 102% за полгода.

Стабильный рост объемов производства в регионе отметил на аппаратном совещании губернатор Александр Дрозденко.

александр дрозденко(2023)|Фото: lenobl.ru

По словам губернатора, это дает основание надеяться на то, что позитивный тренд в экономике региона сохранится и в дальнейшем.

"При этом макроэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на наш регион. Не все еще иностранные производители определись со своими активами, некоторые продолжают простаивать. Необходимо усилить работу по этому направлению, либо активы должны быть проданы, либо ― должны работать", ― отметил губернатор.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области ― председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, инфляция в Ленинградской области за январь-июль 2023 года составила 105,9%, что соответствует общероссийским показателям.

Уровень регистрируемой безработицы держится на 0,3%, что является одним из самых низких показателей в России.

Теги: индекс промышленного производства, инфляция, безработица, оборонный сектор


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