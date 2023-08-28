28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Устроившего стрельбу ямальца уговаривают переехать из аварийного жилья

Стрельбу в Ноябрьске устроил мужчина, отказавшийся переселяться из аварийного жилья. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе полиции.

Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются. С открывшим стрельбу дебоширом ведутся переговоры.

По информации местных СМИ, вооруженный мужчина - 62-летний Марат Сайткулов. Якобы причиной стрельбы стало судебное решение о выселении мужчины из квартиры. Жилье было признано аварийным. Ему предоставили другое жилье, с ремонтом, уговаривали около года на переезд, в конечном счете Ноябрьский городской суд вынес решение о выселении.

На месте работают экстренные службы.

Теги: стрельба, приставы, автомобиль


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Ранее 28.08.2023 14:44 Мск На Ямале мужчина устроил стрельбу и поджег свой автомобиль, чтобы его не забрали приставы

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