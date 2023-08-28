Устроившего стрельбу ямальца уговаривают переехать из аварийного жилья

Стрельбу в Ноябрьске устроил мужчина, отказавшийся переселяться из аварийного жилья. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе полиции.

Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются. С открывшим стрельбу дебоширом ведутся переговоры.

По информации местных СМИ, вооруженный мужчина - 62-летний Марат Сайткулов. Якобы причиной стрельбы стало судебное решение о выселении мужчины из квартиры. Жилье было признано аварийным. Ему предоставили другое жилье, с ремонтом, уговаривали около года на переезд, в конечном счете Ноябрьский городской суд вынес решение о выселении.

На месте работают экстренные службы.