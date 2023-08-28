СК проверяет полицейских, которые могли бездействовать при убийстве аспиранта УрФУ

В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку в отношении 29-летнего старшего лейтенанта ГИБДД и его напарника. Как пишет "КП-Екатеринбург" со ссылкой на осведомленный источник, поводом для проверки стали сообщения о возможном бездействии наряда ДПС во время убийства аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили.

По словам очевидцев, полицейские якобы игнорировали просьбы о помощи, когда на африканца напали. Ожидается, что оба инспектора будут отстранены от службы на время разбирательства.

По данным издания, свое внутреннее расследование начало и управление собственной безопасности регионального Главка. Однако официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не стал комментировать эту информацию.

Напомним, трагедия произошла 18 августа, когда выходца из Габона ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, на прошлой неделе суд отправил его под арест на два месяца.

В СМИ появлялись версии о том, что причиной конфликта якобы могла стать расовая нетерпимость. Позже в Следственном комитете официально заявили, что инцидент возник на бытовой почве.

Прощание с габонцем состоялось в минувшую пятницу.