В Челябинской области более тысячи мигрантов выдворили из страны с начала года

В Челябинской области с начало года выявили более 9 тысяч нарушений в рамках мероприятия "Нелегальный мигрант", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Из страны выдворено более тысячи иностранцев, депортировано 85 человек. Возбуждено более 700 уголовных дел в сфере миграции. Восемь иностранцев депортировали после отбытия наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 81 мигранту закрыт въезд в страну.

Более 100 человек, получивших гражданство РФ, доставлены для постановки на воинский учет.