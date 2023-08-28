В Петербурге могут ввести ограничения по возрасту для водителей электросамокатов

В Санкт-Петербурге обсуждают дополнительные правила для водителей электросамокатов. Об этом сообщил в телеграм-канале спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский.

По его словам, к рассмотрению готовится законопроект о создании организованной стоянки для арендованных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Также обсуждается введение страховки и ограничений по возрасту для водителей самокатов.

"Конечно, можно поступить как в Париже и в принципе запретить электросамокаты. Но, на мой взгляд, это радикальная мера", - написал Бельский.

"Мы видим, насколько СИМ востребованы, поэтому задача властей здесь – не отнимать, а повысить комфорт и безопасность", - добавил он.

В Госдуму сегодня внесен законопроект о праве муниципалитетов запрещать прокат электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева призывает полностью запретить в городах электросамокаты по примеру Парижа. Среди российских законодателей единого мнения на этот счет нет. В СПЧ заявили, что запрету или ограничению электросамокатов в городах мешает сильнейшее лобби.