Чистая прибыль ТМК составила 28,3 млрд руб. за первое полугодие 2023 года

Трубная металлургическая компания (ПAO "ТМК") опубликовала промежуточные консолидированные результаты деятельности за шесть месяцев (в период до 30 июня 2023 г.) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Как сообщает пресс-служба ТМК, компании в очередной раз удалось продемонстрировать сильные финансовые и операционные результаты за первое полугодие 2023 г.

Так, в первом полугодии 2023 г. выручка Компании сократилась на 7,3% г/г на фоне выделения части активов АО "ВТЗ" и АО "ЧТПЗ" по производству труб большого диаметра ("ТБД") в форме реорганизации с одновременным присоединением к ООО "ТМК Трубопроводные решения" (ТМК ТР). При этом операционная прибыль выросла на 35,6% г/г и составила 58,2 млрд руб., отражая рост операционной эффективности бизнеса, а также синергетический эффект от сделки по приобретению предприятий Группы ЧТПЗ.

Скорректированный показатель EBITDA продемонстрировал солидный рост (+50,4% г/г) и составил 79,2 млрд руб. в отчетном периоде. Маржинальность по скорректированному показателю EBITDA достигла рекордных 28,4%.

Чистая прибыль составила 28,3 млрд руб. (27,1 руб. на акцию) за первое полугодие 2023 года.

"Финансовое положение компании остается устойчивым, благодаря целенаправленным усилиям ТМК по снижению уровня долговой нагрузки. Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA (LTM) на 30 июня 2023 г. находилось на комфортном для компании уровне 1,61х, что существенно ниже целевого значения 2,5x, закрепленного в Стратегии Группы. В текущей ситуации, характеризующейся высоким уровнем неопределенности, ключевым фокусом компании остается обеспечение бесперебойной работы своих производственных предприятий, своевременное выполнение заказов, исполнение обязательств перед поставщиками, сотрудниками и кредиторами", - добавили в ТМК.