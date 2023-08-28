Опубликована видеозапись поздравления Володиным несуществующей республики с 30-летием независимости

В сети появилось видео, как спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин поздравляет Талыш-Муганскую автономную республику (ТМАР) с приобретенной независимостью. Напомним, что республика существовала всего два месяца в 1993 году. Володин, ставший эпицентром международного скандала, попытался оправдаться тем, что не особо вникал в суть мероприятия, на которое его пригласили в качестве гостя.

"Дорогие друзья, хочу поздравить вас с замечательным днем, с этим замечательным событием. 30 лет - это немалый срок. И тем, что вы стали свободными людьми, которые принимают решения самостоятельно - с кем дружить, с кем воевать. Люди пришли сюда, чтобы вас поддержать, чтобы отпраздновать ваш праздник, поэтому я присоединяюсь к этому событию", - сказал глава думы на видео, опубликованном ОТВ.

Напомним, что 7 августа в Екатеринбурге прошло мероприятие по случаю "30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики". Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста, настаивая на том, что в городе пропагандировали отказ от территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики. Особое внимание в посольстве уделили Игорю Володину, попросив МИД принять безотлагательные меры в отношении депутата и организаторов, и впредь не допускать подобных мероприятий.

После этого Володин рассказал Накануне.RU, что не стремился кого-то обидеть и просто ответил на приглашение организаторов. Сама же история с жалобой в МИД является не более чем попыткой зацепить его на политическом поле, помешав предвыборной кампании.

Стоит упомянуть, что Игорь Володин ранее уже удивлял общественность своими выступлениями. В конце января в "Уральском центре народного искусства" прошел X фестиваль высших смыслов "Пирамида света", собравший на одной площадке тарологов, нумерологов, астрологов, экстрасенсов и эзотериков из Екатеринбурга и других городов России. Депутат заинтриговал всех своим заявлением, касающимся человеческих душ.

Талыш-Муганская автономная республика - самопровозглашенная автономная республика в составе Азербайджанской Республики, просуществовавшая несколько месяцев летом 1993 года. В нее вошли семь южных районов страны: Астаринский, Ленкоранский, Лерикский, Ярдымлинский, Масаллинский, Джалильабадский, Билясуварский районы. Республика, основанная в июне, фактически прекратила своё существование в августе 1993 года.