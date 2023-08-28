28 Августа 2023
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Фото: СУМЗ

На СУМЗ смонтировали первую часть большой системы "АНДОН"

В ремонтно-механическом цехе Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) смонтировали первую часть большой системы "АНДОН". Это световая сигнализация, визуальный способ оперативно сообщить персоналу, что где-то возникла проблема.

"АНДОН" в переводе с японского означает "лампа". На станке установлены три сигнальные лампочки, как на светофоре, и у каждого цвета своя индикация. Зеленый – работа ведется в штатном режиме. Желтый – не хватает сырья или материалов. Красный – внеплановая остановка, поломка оборудования.

система световой сигнализации АНДОН(2023)|Фото: СУМЗ

В данный момент "АНДОН" тестируют на трех эталонных рабочих местах. Далее световую сигнализацию нужно будет связать с диспетчеризацией, чтобы при внештатной ситуации информация оперативно приходила ответственному лицу. Таким образом снизится время на реагирование: специалист сразу увидит место возникновения проблемы, ее характер и направит туда помощь.

"АНДОН" исключает принятие неверного решения работником, тем самым снижает вероятность возникновения опасных действий и опасных условий, а, равно, минимизирует возникновение рисков в процессе трудовой деятельности", - отметил заместитель главного инженера – руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности Юрий Ладейщиков.

Теги: СУМЗ, система, АНДОН, завод


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