28 Августа 2023
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Образование Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета готов к старту учебного года

Ключевым вопросом повестки оперативного совещания в Правительстве Владимирской области, которое 28 августа провёл Губернатор Александр Авдеев, стала готовность к открытию Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 1 сентября в вузе стартует учебный процесс. Набор на обучение завершён, здание готово к учебному процессу, оборудование установлено, а иногородних студентов ждут отремонтированные комфортные места в общежитиях, заселение уже началось.

Открытие первого во Владимирской области медицинского вуза – знаковое событие. Была проведена большая подготовительная работа. Под филиал выделено здание в центре Владимира – на Октябрьском проспекте, 3 – площадью более 3,6 тыс. кв. метров. Его ремонт и приспособление под нужды медвуза взял на себя регион, на эти цели из областного бюджета выделено около 195 млн рублей. Сам ПИМУ на закупку оборудования, компьютерной техники, учебной литературы и расходных материалов направил более 122 млн рублей.

оперативное совещание, авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«Закуплено симуляционное оборудование последнего поколения, включая столы Пирогова (электронный анатомический атлас тела человека), роботы-симуляторы для оказания экстренной помощи, пластинаты для анатомических классов, а также мультимедийное оборудование. Профессорско-преподавательский состав – это специалисты Нижегородской и Владимирской областей. 14 врачей из нашего региона отобраны для преподавания у ординаторов на клинических базах в медицинских организациях области. Выстраиваем расписание. Кураторы из ПИМУ будут помогать нам налаживать учебный процесс», – сообщила и.о. директора Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета Юлия Арсенина.

Обучение будет осуществляться по 15 специальностям: «Лечебное дело», «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Рентгенология», «Судебно-медицинская экспертиза», «Психиатрия», «Инфекционные болезни», «Кардиология», «Неврология», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология» и «Хирургия».

Конкурс на бюджетное место в ходе первой приёмной кампании составил 1 к 3. 

«Доверие и внимание к филиалу со стороны абитуриентов будет расти, когда появится практическая информация, как проходит обучение, каков уровень профессорско-преподавательского состава, как идёт взаимодействие с клинической базой. Пока наш филиал без истории, нужно работать на его репутацию с самого начала. Первые годы – очень важные с точки зрения формирования имиджа учебного заведения, его авторитетности и взаимодействия на уровне внутриобластном, с другими регионами и Минздравом», – отметил Александр Авдеев. 

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Вице-губернатор Константин Баранов напомнил, что помимо филиала медвуза во Владимирской области работают 4 учебных заведения, готовящие специалистов со средним медицинским образованием: «Обучение проводится по сестринскому и лечебному делу, фармации, стоматологии и лабораторной диагностике. Всего у нас почти 3 тысячи студентов-медиков. Но желающих учиться на этих специальностях – гораздо больше. Это количество из года в год увеличивается. На бюджет идёт приём с очень высоким баллом».

Теги: александр авдеев, филиал приволжского исследовательского медицинского университета, бюджетное место


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