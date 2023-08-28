На Ямале мужчина устроил стрельбу и поджег свой автомобиль, чтобы его не забрали приставы

В пригороде Ноябрьска, в поселке СУ-952 вооруженный мужчина открыл огонь по судебным приставам и пригрозил сжечь каждого, кто приблизится к нему, сообщает telegram-канал Mash.

По данным канала, приставы пытались наложить арест на автомобиль мужчины и выселить его из квартиры. Однако тот поджег автомобиль и укрывшись в квартире начал стрелять по горящему автомобилю, чтобы не допустить туда пожарных.

Кроме того, мужчина вышел на связь по телефону и пригрозил, что устроит новый пожар, если к нему кто-нибудь сунется, поскольку у него есть еще 20 литров бензина.