Экс-руководитель ВШЭ Евгений Ясин госпитализирован в реанимацию - СМИ

Бывший министр экономики России Евгений Ясин госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию, передает Telegram-канал Mash.

По неподтвержденным данным, у 89-летнего Ясина может быть отек мозга и проблемы с работой сердца. Нагрузку дают и сопутствующие заболевания. Сообщается, что у экономиста нарушено сознание.

Ясин возглавлял министерство экономики с 1994 года, в 1998 году стал научным руководителем Высшей школы экономики, в 2021 году ушел с этого поста. Является одним из идеологов экономических реформ 90-х, в том числе участвовал в разработке программы "500 дней" по переходу страны к рыночной экономике.