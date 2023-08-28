Госпитализирован Элтон Джон
Певец Элтон Джон госпитализирован.
Его привезли в больницу с легкими травмами, пишет РИА Новости. Певец упал в своем доме в Ницце.
Иных подробностей пока нет.
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Певец Элтон Джон госпитализирован.
Его привезли в больницу с легкими травмами, пишет РИА Новости. Певец упал в своем доме в Ницце.
Иных подробностей пока нет.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС